阪神の原口文仁内野手（３３）が３０日、西宮市内の球団施設で引退会見を行った。スーツではなくユニホーム姿で思いを語った。「今シーズンを持って現役を引退いたします。少しさみしい気持ちもある。多くの支えがあって、感謝の気持ちの方が大きい」度重なる故障や大腸がんなど、数々の壁を乗り越えてきた。決断は９月下旬。一番は家族に報告した。「よく頑張ったんじゃないか」という言葉をもらったという。この日の練習