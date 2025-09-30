日本ハムは３０日、ドリュー・バーヘイゲン投手が米国に帰国するため、同日発の航空機で離日したと発表した。１９８センチの長身右腕のバーヘイゲンは２０年から２年間、日本ハムに在籍して計３８試合に登板して１３勝１４敗。米カージナルスでのプレーを経て、３年ぶりに日本ハムに復帰した２４年は２勝２敗。今季は６試合に登板して３勝３敗、防御率６・０８の成績。８月２１日のオリックス戦で３敗目を喫し、翌２２日に２軍