群馬県前橋市の小川晶市長が既婚の男性職員とホテルで会っていた問題を巡り、前橋市に今日昼まで3856件の問い合わせがあったことが分かった。市役所によると、市長の進退に関することや、納得のいく説明を求める声が多いという。また農業体験事業、自転車競技大会、廃棄物減量等推進審議会などについて、公務を欠席したり、代理出席になるケースもあるという。小川市長をめぐっては、会見で既婚の市幹部職員と10回以上ラブホテルに