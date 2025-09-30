ナトリウムを多く含む食品の摂取を抑えるなど生活習慣の改善が心疾患のリスクを低減させると専門家は指摘する/Creative-Family/iStockphoto/Getty Images（ＣＮＮ）心臓発作や脳卒中などの心血管疾患が発症する前には、ほぼ必ず危険を知らせるサインが現れることが分かった。米心臓病学会の学術誌に２９日に掲載された研究で明らかになった。こうしたサインは心血管疾患の危険因子としてよく知られているが、心疾患の発症を減らす