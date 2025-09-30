俳優・山口智子（６０）が３０日、都内で行われたフジッコ「リッチモ」新商品メディア発表会に出席した。大胆な花が描かれたカラフルな衣装に、金髪姿で登場した山口に報道陣の熱い視線が注がれ「皆さんにお目にかかれてうれしいです。ヨーグルト大好き人間なので」と笑みをこぼした。その場で試食。大容量９００グラムのヨーグルトのパーケージを前に「普通に食べられます」と明かし「私は、ほぼ朝ご飯を食べない人間ですけ