専業主婦（主夫）の人の中には、子どもが自立したタイミングなどに、パートで稼ぎたいと思う人は多いのではないでしょうか？ 専業主婦の場合、収入が一定額を超えなければ、加入するのは国民年金のみです。そのときの老齢年金は、月額7万円程度といわれています。本記事では、2つのケースにおいてもらえる年金額について予測します。 それぞれ年金見込み額を予測し、パート勤務を始めていくら年金額が