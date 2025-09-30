日本が誇るスタジオジブリの名作アニメ映画をもとにした舞台『千と千尋の神隠し Spirited Away』が、満を持して韓国に上陸する。【画像】1位は『千と千尋』、では2位は？韓国で愛される「ジブリ作品」ベスト10韓国ソウルの芸術の殿堂 オペラハウスでは、2026年1月7日より舞台『千と千尋の行方不明 Spirited Away』（韓題）が上演される。『千と千尋の神隠し』は、韓国でも『千と千尋の行方不明』という題名で高い人気を誇る。