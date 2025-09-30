【モデルプレス＝2025/09/30】声優の内田真礼と石川界人が30日、それぞれのSNSを通じて結婚を発表。これを受けて、真礼の実の弟で声優の内田雄馬が祝福のメッセージを伝えた。【写真】内田真礼＆石川界人、美文字際立つ直筆署名◆声優・内田真礼＆石川界人が結婚 内田雄馬も祝福「よろしく義兄さん」2人は連名で「突然のご報告となりますがこのたび内田真礼と石川界人は結婚いたしました」と報告。声優界のビッグカップルの誕生に