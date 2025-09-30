３０日前場の香港マーケットは、主要８８銘柄で構成されるハンセン指数が前日比２５．９８ポイント（０．１０％）安の２６５９６．９０ポイントと小反落している。本土企業株で構成される中国本土株指数（旧Ｈ株指数）も１１．９５ポイント（０．１３％）安の９４４２．１７イントと反落した。売買代金は１５９２億３２０万香港ドルとなっている（２９日前場は１５９９億８９４０万香港ドル）。中国の大型連休を前に買いが手控