今年初めにかけ発生が相次いだ鳥インフルエンザの影響で、今月の卵の平均価格が過去最高値となっています。JA全農たまごによりますと、東京地区の9月の平均卸売価格は、Mサイズ1キロあたり320円となりました。統計を始めて以降、9月としては最高値ということです。去年の秋から今年初めにかけ発生が相次いだ鳥インフルエンザによる殺処分で、卵の供給量が減っていることが要因です。ただ、すでに外食などで始まっている「月見商戦