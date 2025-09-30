カブスのマット・ボイド投手（34）が29日（日本時間30日）、ワイルドカードシリーズ前日会見に参加。第1戦の先発に向けて意気込みを語る中、涙する場面があった。大リーグ公式サイト「MLB.com」が報じた。ボイドは15年にブルージェイズでメジャーデビュー。タイガースを経て、昨季はガーディアンズでプレー。トミー・ジョン手術からの復帰直後とあり、レギュラーシーズンの登板は8試合にとどまったが、ポストシーズンで3試合に