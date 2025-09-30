ＳｎｏｗＭａｎの目黒蓮が３０日、都内で行われた、スマートフォンの開発・販売を行う「モトローラ」の新製品発表会に出席した。目黒はこの日発表された、新型折りたたみスマートフォン「ｍｏｔｏｒｏｌａｒａｚｒ６０」を用いて、同社独自のＡＩ「ｍｏｔｏａｉ」を体験した。「この秋やりたいこと」というトークでは、事前にＡＩで生成された画像をもとに「お月見・星空観察」、「映画・ドラマ一気見」、「七輪でサ