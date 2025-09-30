ペットスンスンとジーユーが初コラボレーション！2025年10月31日（金）より全国のジーユー店舗およびオンラインストアで販売開始されます。ふわふわオーバーサイズカーディガン（3,990円）や裏起毛スウェット（2,990円）、マシュマロフィールラウンジウェア（3,990円）に加え、スンスンのぬいぐるみ型ポーチ（1,990円）など、自宅でもお出かけでも楽しめる全11型の