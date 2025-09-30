米国時間9月29日、OpenAIは対話型AI「ChatGPT」に対し、保護者とティーン双方の利用環境を調整できる「ペアレンタルコントロール」機能と、保護者向けリソースページを導入することを発表しました。今回の機能導入には、ChatGPTとの会話をきっかけにカリフォルニア州の16歳の少年が自ら命を絶ったとされる事例が背景にあるとみられます。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】新機能は、過激な描写や危険チャレン