大河ドラマ『べらぼう』予告横浜流星さん主演で放送中の大河ドラマ『べらぼう』（NHK総合／毎週日曜夜8時ほか）。【写真】病に伏す妻・きよを前に歌麿は…第37回「地獄に京伝」が9月28日に放送。その最後に流れた次回「地本問屋仲間事之始」の予告が話題になっています。＊以下「地獄に京伝」の放送内容のネタバレを含みます。●「地獄に京伝」公式あらすじ春町（岡山天音さん）が自害し、喜三二（尾美としのりさん）が去り、政演