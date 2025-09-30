¿åÃå¤ä¥¢¥ó¥À¡¼¥¦¥¨¥¢¤ÇÂçÃÀ¥·¥ç¥Ã¥ÈÏ¢È¯¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»¨»ï¡ÖSeventeen¡×(½¸±Ñ¼Ò)¤ÎÀìÂ°¥â¥Ç¥ë¤¬SNS¤Ç¿ÍÀ¸½é¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢Àä»¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÀÄÇ¯Ì¡²è»¨»ï¡Ö¥ä¥ó¥°¥Þ¥¬¥¸¥ó¡×(¹ÖÃÌ¼Ò)¤Ø¤Î·ÇºÜ¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÇÊó¹ð¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥â¥Ç¥ë¤ä½÷Í¥¤Ç¤â³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë´ØÃ«ÎÜµª¡£²«¿§¤¤¥®¥ó¥¬¥à¥Á¥§¥Ã¥¯¤Î¥Ó¥­¥Ë¤ä¥Ô¥ó¥¯¤Î¿åÃå¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¡¢¿­¤Ó¤ä¤«¤Ê»èÂÎ¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¿ÍÀ¸½é¤Î¥°¥é¥Ó¥¢·ÇºÜ¤·¤ÆÄº¤­¤Þ¤·¤¿¡ª¡×