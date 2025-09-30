J2サガン鳥栖を運営する「サガン・ドリームス」は29日、地場スーパーとのコラボ商品「サガン鳥栖もやし」を10月1日から販売すると発表した。クラブを応援するために企画されたもので、売り上げの一部はチームの強化支援金として寄付される。 今回コラボしたのは佐賀県を中心に展開する「スーパーモリナガ」で、同スーパーの全店舗で販売される。希望小売価格は48円（税抜き）で、内容量は200グラム。もやしはひげ根