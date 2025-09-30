¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿É½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤ë2¿Í15Ç¯Á°¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¿Íµ¤¥É¥é¥Þ¤ÇÉ×ÉØÌò¤ò±é¤¸¤¿57ºÐ½÷Í¥¤È60ºÐÇÐÍ¥¤ÎÆÍÁ³¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£28Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡ÖÆüÍË¥Þ¥¤¥Á¥ç¥¤¥¹¡×(¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü)¤Ø¤Î½Ð±é¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÇÊó¹ð¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢±©ÅÄÈþÃÒ»Ò¡£¡Ö»ä¤Î¸Î¶¿°ñ¾ë¸©¤ËÄÅÅÄ´²¼£¤µ¤ó¤ò¤ªÏ¢¤ì¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢ÎÐ¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤¿¾ì½ê¤Ç¾Ð´é¤òÉâ¤«¤Ù¤Æ¤¤¤¿¤ê°Ø»Ò¤ËºÂ¤Ã¤Æ¤¯¤Ä¤í¤¤¤Ç¤¤¤¿¤ê¤¹¤ë»Ñ¤Ê¤É¡¢¶¦¤Ë¥²¥¹¥È¤Ç½Ð±é¤·