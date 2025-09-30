福岡県警城南署は30日、福岡市城南区の住民が持つ携帯に29日午後1時15分ごろ、関東総合通信局を名乗る人物から不審な電話があったとして、防犯メールで警戒を呼びかけた。電話は「あなたの契約した電話番号から迷惑メールが多数送られている」などという内容。その後、警察官につなぐと言われ、SNSに誘導されて個人情報などを聞かれたという。