¥Þ¥é¥¤¥¢¡¦¥­¥ã¥ê¡¼¤ÎÍèÆü¤òµ­Ç°¤·¤¿¥µ¥¤¥ó²ñ¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬¡¢10·î30Æü¤ËÅÔÆâË¿½ê¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£²ñ¾ì¤ª¤è¤Ó½¸¹ç»þ´Ö¤Ï¡¢ÅöÁª¼Ô¤Î¤ß¤ËÄÌÃÎ¤µ¤ì¤ë¡£¡Ú²èÁü¡Û¤ªÃÍÃÊ¤Ï9Ëü1000±ß¡ª¥¯¥¤¡¼¥ó¤Î¡È¥Ù¥¢¥Ö¥ê¥Ã¥¯¡É¥¹¥Ô¡¼¥«¡¼Æ±¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢¥¿¥ï¡¼¥ì¥³¡¼¥É½ÂÃ«Å¹¤ª¤è¤Ó¥¿¥ï¡¼¥ì¥³¡¼¥É ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ë¤Æ¡¢ÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¡Ê¥Þ¥é¥¤¥¢¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ø¥Ò¥¢¡¦¥Õ¥©¡¼¡¦¥¤¥Ã¥È¡¦¥ª¡¼¥ë¡Ù¡Ë¤ò¹ØÆþ¤·¤¿¿Í¤ÎÃæ¤«¤éÃêÁª¤ÇÅöÁª¼Ô¤ò¾·ÂÔ¤¹¤ë·Á¼°¡£¥µ¥¤¥ó