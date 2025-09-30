日本2年債入札2009年以来の低い応札倍率 財務相による日本国債2年利付債の入札は応札倍率が2.81倍と2009年以来の低水準となった。過去12カ月平均は3.79倍。最低落札倍率は100円07銭と市場予想の100円10銭を下回っている。テールは2銭9厘で前回の2銭7厘から小幅な拡大。