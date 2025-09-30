ドル円、朝の安値に迫る＝東京為替 ドル円は朝の安値に迫るところまで円買いが入っている。日本2年債入札不調を受けた円債利回り上昇が円買いにつながった。午前のドル円は朝に148円50銭前後を付けた後、148円84銭を付けている。 USDJPY 148.53