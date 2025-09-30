動画共有サイト YouTubeでみた広告をきっかけに、秋田市に住む50代の男性が現金1,250万円余りをだまし取られました。男性は約3か月間被害に気がつかず、15回に渡り現金を振り込んでいました。秋田中央警察署の調べによりますと、秋田市に住む50代の男性は今年3月から4月にかけて動画共有サイト YouTubeを見ていた際、“投資をすれば稼げる”という広告を見つけクリックしたところ、無料通話アプリ LINEの3つのグループに誘導