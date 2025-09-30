午後１時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は５９０、値下がり銘柄数は９５９、変わらずは６１銘柄だった。業種別では３３業種中１４業種が上昇。値上がり上位に保険、銀行、精密機器、医薬品など。値下がりで目立つのは鉱業、石油・石炭、海運など。 出所：MINKABU PRESS