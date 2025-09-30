岡谷鋼機が後場上げ幅を拡大している。午前１１時３０分ごろに発表した８月中間期連結決算で営業利益が２１３億１１００万円（前年同期比２３．６％増）と大幅増益となったことに加えて、期末配当予想を７５円から８０円に引き上げ年間配当を１５５円としたことが好感されている。 売上高は５７０６億４８００万円（前年同期比５．７％増）だった。情報・電機事業で情報インフラ関連及び車載部品が増加したほか、非鉄金属部