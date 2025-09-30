３０日に実施された２年債入札（第４７７回、クーポン１．０％）は、最低落札価格が１００円０７銭０厘（利回り０．９６４％）、平均落札価格が１００円０９銭９厘（同０．９４９％）となった。小さければ好調とされるテール（平均落札価格と最低落札価格の差）は２銭９厘で、前回（８月２８日）の２銭２厘から拡大。応札倍率は２．８１倍となり、前回の２．８４倍をやや下回った。 出所：MINKABU PRESS