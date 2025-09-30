金ＥＴＦが高い。ＳＰＤＲゴールド・シェアやＮＥＸＴＦＵＮＤＳ金価格連動型上場投信、純金上場信託（現物国内保管型）などが値を上げている。２９日のニューヨーク商品取引所（ＣＯＭＥＸ）の金先物相場は、１２月限が前週末比４６．２ドル高の１トロイオンス＝３８５５．２ドルと上昇し過去最高値を更新した。米国の追加利下げ観測を背景にしたドル安懸念が根強いなか、ドルと逆相関性が高い金への買い