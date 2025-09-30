タイミーは急反落した。ＳＢＩ証券が２９日、タイミーの目標株価を従来の２４５０円から１８００円に減額修正した。投資判断は「買い」を継続する。飲食・小売業界を中心にコスト抑制の動きが継続し、第４四半期（８～１０月）で売上高の成長が再加速する可能性は低いと想定。２６年１０月期第１四半期（２５年１１月～２６年１月）以降は施策効果の顕在化により成長率が回復に向かうとみる。同証券はタ