村田製作所が反発。一時２．６％高に買われ前週末２６日につけた年初来高値２８３０円に迫る場面があった。ここＡＩデータセンター関連株への波状的な物色が続くなか、同社株には機関投資家とみられる実需買いが流入しているもよう。積層セラミックコンデンサーの世界トップメーカーで、米アップル＜AAPL＞のｉＰｈｏｎｅ向けサプライヤーとしても世界最大手に位置するが、同社はＡＩサ