プロのキッチンを覗くんデス！これまで紹介されたレシピは合計4000品以上！炊き込みご飯のプロ・市瀬悦子さんの自宅キッチンを覗き見！＜出演者＞いとうあさこ・佐藤栞里ゲスト：市瀬悦子〈紹介した商品〉※以下、商品名や値段は撮影時のものです・山崎実業「マグネット&シンク扉ゴミ箱 タワー」2,860円・ニトリ「コンロ奥ラック 排気カバー付き (コンロ幅〜60cm用)」4,990円・ニトリ「スマートワゴン」1,790円〜 ※サイズによ