ヴァイオリニストでタレントの高嶋ちさ子（57）が、30日放送のテレビ朝日系『徹子の部屋』（月〜金後1：00）に出演。詐欺被害に遭ったことを明かした。「あんな怖い思いをするって、人生で初めて」と振り返った。高嶋ちさ子、息子たちと“ゴルフ満喫”3ショット「どー見ても高身長！」「遺伝子しっかり受け継いでますね」番組冒頭、司会の黒柳徹子から「詐欺に遭ったんですってね」と聞かれ、「そうなんです。今はやりの詐欺