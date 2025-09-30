俳優の山口智子が9月30日、都内で行われたフジッコ『リッチモ』の新商品発表会に出席した。【写真】めちゃくちゃ幸せそう！ヨーグルトを試食し満面の笑みの山口智子20周年を迎えた「カスピ海ヨーグルト」シリーズから“全く新しいコンセプト”として展開される新商品。独自の菌で発酵させた“もっちり食感”やクリーム配合のリッチなミルク感などが魅力となる。開口一番、「ヨーグルト大好き人間です」とあいさつした山口は