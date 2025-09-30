タレントの辻希美が29日、自身のアメブロを更新。三男・幸空（こあ）くんが次女・夢空（ゆめあ）ちゃんをあやしている光景について報告し、成長への喜びをつづった。【映像】夢空ちゃんの寝床や抱っこする次男&三男（複数カット）辻は「ぱっと見たら…コアがユメをあやしてくれてた。癒し〜っ」とつづり、夢空ちゃんをあやす幸空くんの様子を披露。「最近少しずつ目が見えるようになって来て、あやすと笑うようになって来