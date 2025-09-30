林官房長官は、アメリカのトランプ大統領が発表したパレスチナ自治区ガザでの戦闘終結と戦後統治に関する20項目の計画を高く評価した上で、「ハマスは今回の提案を受け入れるべき」との考えを示しました。トランプ大統領とイスラエルのネタニヤフ首相は29日の会見で、アメリカ側が提示したガザ地区での戦闘終結と戦後統治に関する20項目の計画で、両国が合意したことを発表しました。林官房長官「持続可能な停戦とガザの人道状況の