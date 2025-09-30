新潟県南魚沼市の石打丸山スキー場で、地元のブランド米「南魚沼産コシヒカリ」をリフトにつるして天日干しする作業が行われている。２００４年に、オフシーズンのリフトの有効活用として始まった。３基のリフト、計約２００個の椅子を利用して、日の光や風をまんべんなく当ててゆっくり乾かすことによって、茎などの養分が米粒に集まり、風味が豊かになるという。作業は１７日に始まり、１０月初めまで続く。５０〜６０俵のコ