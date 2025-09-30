槙野智章氏が古巣・浦和のトレーニングに参加元日本代表DF槙野智章氏が、指導者S級ライセンス取得における研修の一環で古巣・浦和レッズのトレーニングに参加。9月30日の公開トレーニング中に選手たちへ声を掛ける姿があり、次節ヴィッセル神戸戦の出場が有力なDF根本健太は、FW大迫勇也への対応などを聞きたいと話した。槙野氏は今週に行われる浦和のトレーニングに参加することが決まり、この日からピッチに姿を見せた。古巣