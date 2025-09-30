性別変更の外観要件を「違憲で無効」とした札幌家裁の判断を受け、記者会見する申立人＝30日午後、札幌市中央区性同一性障害当事者の戸籍上の性別変更を巡る家事審判で、札幌家裁が性器部分の外観に関する法律要件を「違憲で無効」と判断したことを受け、審判の申立人2人が30日、札幌市内で記者会見を開いた。審判で女性から男性への変更が認められた札幌市の30代は「すごく喜ばしい。要件が撤廃されることを望んでいる」と語っ