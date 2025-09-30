【モデルプレス＝2025/09/30】3人組バンド・Mrs. GREEN APPLE（ミセスグリーンアップル）の大森元貴、若井滉斗、藤澤涼架が9月29日、ラジオ番組「SCHOOL OF LOCK！」の番組内コーナー、Mrs. GREEN APPLEの「ミセスLOCKS！」（TOKYO FM／よる11時8分〜）に出演。大森が、9月26日に最終回を迎えた連続テレビ小説「あんぱん」出演を回顧した。【写真】ミセス大森、朝ドラ「あんぱん」で話題の老けメイク姿◆ミセス大森元貴「あんぱん