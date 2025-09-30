大阪・関西万博の閉幕が１０月１３日に近づき、タクシーを利用して来場する人が増加していることに伴い、万博協会は２９日、１０月１日からタクシー降車場所、降車可能時間などを拡大する措置を取ると発表した。対象となるのは西ゲート。従来の第１交通ターミナルにおけるタクシーなどの降車に加えて、第２交通ターミナルでの降車可能時間を拡大。第１交通ターミナルは午前６時４５分以降。第２交通ターミナルは午前５時以降と