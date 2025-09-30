巨人は３０日、２０２６年「読売ジャイアンツシーズンシート」のプロモーションにＯＢの松井秀喜さんが登場すると発表した。松井さんは２０２４年以来の登場。プロモーション映像では現役時代をほうふつとさせる豪快なスイングを披露している。シーズンシートのプロモーションは「好きな場所で、好きな時間を。」をキャッチコピーに、大切な人たちとかけがえのない時間を分かち合えることを表現してきた。今回は松井さんに