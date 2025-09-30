米プロサッカーメジャーリーグサッカー（MLS）で4試合連続ゴールを決めた孫興慜（ソン・フンミン、33、ロサンゼルスFC）が第37節の「ベストイレブン」に選ばれた。MLS事務局は30日（日本時間）ホームページで第37節「チーム・オブ・ザ・マッチデー」（ベストイレブン）を公開した。3−4−3フォーメーションの「チーム・オブ・ザ・マッチデー」で孫興慜はスリートップの一つを占めた。孫興慜は28日のセントルイス