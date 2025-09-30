韓国で「遊客（中国団体観光客）」の無査証入国が許可された初日、中国人観光客を標的にした刃物襲撃の脅迫がSNSに掲載され、警察が追跡している。9月30日、ソウル恩平（ウンピョン）警察署は、関連の通報を前日に受け付け、投稿者を追跡していると明らかにした。投稿者は「中国人無査証観光客が明日の朝7時にすべての学校の前で刃物騒ぎを起こす」と書き込み、SNSに掲載したと伝えられている。警察は文脈上、観光客を対象に刃物に