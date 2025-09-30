オアシスの東京ドーム公演（10月25日、26日）に先駆け、『Oasis Live '25』日本公式ツアーグッズの全ラインナップが発表された。会場やポップアップショップ、オンラインストアで順次グッズが販売される。【画像】ほしい…！会場で販売される江戸紫カラーのTシャツ「Tokyo 102526」（日本限定デザイン）今回公開されたグッズには、世界で展開されている『Oasis Live '25』公式グッズに加え、日本限定のオリジナルデザインが多