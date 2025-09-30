ファミリーレストラン「ココス」は、10月16日から12月10日の期間、人気キャラクター「ちいかわ」とのコラボ企画「ココスへようこそ！おいしいってしあわせキャンペーン」を開催する。【写真】ちいかわたちが店員になって奮闘！店舗に飾られるスタンディパネル同企画では、「ちいかわ」のちいかわ、ハチワレ、うさぎ、モモンガ、くりまんじゅう、ラッコがスタッフ風の衣装を着たココス限定オリジナルイラストでキャンペーンを盛