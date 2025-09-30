【新華社貴陽9月30日】中国貴州省で28日、世界一高い花江峡谷大橋が開通し、複数の世界記録を更新した。橋は全長2890メートル、主径間1420メートルで、「地球の裂け目」と呼ばれる花江大峡谷に架かる。川の水面から橋面までは625メートルあり、米サンフランシスコのゴールデンゲートブリッジの約9倍に相当し、世界で最も高い。山間部に造られた橋の中では主径間が世界最長となり、専門家は水平・垂直両方向で世界一と評してい