米大リーグ・ジャイアンツのボブ・メルビン監督＝9月、サンフランシスコ（イマジンイメージズ・ロイター＝共同）米大リーグのジャイアンツは29日、ボブ・メルビン監督（63）を解任したと発表した。昨季から指揮を執り、7月には球団が来季の選択権を行使していたが、81勝81敗でナ・リーグ西地区3位にとどまり、4年続けてプレーオフ進出を逃したことで方針を転換した。ツインズも同日、2019年からチームを率いていたロッコ・バル