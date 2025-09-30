自民党総裁選（１０月４日投開票）を巡り、読売新聞社が実施した国会議員の支持動向調査では、小泉進次郎農相（４４）が、旧派閥横断で幅広い支持を得ている実態が明らかになった。高市早苗・前経済安全保障相（６４）は旧安倍派、林芳正官房長官（６４）は旧岸田派を中心に浸透する中、各陣営は態度未定の議員票に狙いを定め、追い込みをかける。（長谷部駿）中堅・若手でも小泉氏が１位「最後まで一喜一憂せず、できることは