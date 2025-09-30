お笑いコンビ、とろサーモンの久保田かずのぶ（46）が、29日深夜放送のテレビ朝日系「耳の穴かっぽじって聞け！」（月曜深夜1時58分）に出演。「思ったよりヤバい芸人」を明かした。この日は、123人の若手芸人を対象に「ついていきたい先輩」を調査した「一派に入りたい芸人ランキング」を放送。7位にオードリー若林正恭がランクインし「人間としての面白さ、人間臭さが魅力」「いわゆる『陰キャ視点』を芸能界に持ち込んだ革命家