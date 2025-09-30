声優の内田真礼（35）と石川界人（31）が30日、それぞれのSNSを通じ、結婚したことを発表した。声優界のビッグカップル誕生にSNSでは祝福の声が相次いでいる。2人は連名の文書で「皆さまへ」として「突然のご報告となりますがこのたび内田真礼と石川界人は結婚いたしました」と報告。「同じく芸能の世界で活動している身であり互いに仕事に対する理解や尊敬の念を持ち合える大切な存在です。ともに過ごす時間を重ねる中でこれ