レンジャーズは29日（日本時間30日）、ブルース・ボウチー監督（70）の退任を発表した。ボウチー監督はパドレス、ジャイアンツの指揮官を経て、2023年からレンジャーズの監督に就任。1年目の同年に監督として自身4度目となるワールドシリーズを制覇した。今季は81勝81敗でア・リーグ西地区3位でプレーオフ進出を逃した。通算2252勝（2266敗）は歴代6位で、大リーグ公式サイト「.com」によると、球団はアドバイザーとしてフロ